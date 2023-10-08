تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، توجيهات مهمة للمواطنين، اليوم الأحد 08 أكتوبر 2023، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وجاء نص بيان وزارة الداخلية في غزة، كما يلي:

توجيهات مهمة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي: