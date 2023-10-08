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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، توجيهات مهمة للمواطنين، اليوم الأحد 08 أكتوبر 2023، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وجاء نص بيان وزارة الداخلية في غزة، كما يلي:

توجيهات مهمة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي:

  • حافظ على الهدوء ولا تكن مصدر توتر لعائلتك ومحيطك وخاصة الأطفال.
  • الاحتفاظ بأهم المتعلقات الشخصية والمستندات والأوراق الرسمية في حقيبة خاصة للطوارئ تكون في المتناول تحسباً لأي تنقل طارئ.
  • عدم التجمهر في المستشفيات، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ لتمكين الأطقم الطبية من القيام بدورها، وتسهيل حركة مركبات الإسعاف.
  • عدم الاقتراب من الأماكن التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال وعدم التجمهر حولها؛ خشية من تجدد الاستهداف، ولتمكين الجهات المختصة من القيام بدورها في إنقاذ حياة المصابين.
  • عدم العبث بأية أجسام من مخلفات القصف، سواء شظايا القذاف أو تلك التي لم تنفجر، وإبلاغ الجهات الأمنية من أجل التعامل مع هذه المواد الخطرة.
  • في حال ملاحظة أي تحركات غريبة أو مشبوهة لأشخاص أو مركبات، عليك فوراً إبلاغ الجهات المختصة.
  • عدم التجاوب مع أية اتصالات أو رسائل من جهات مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عنها من خلال الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم الوطني المجاني 109.

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