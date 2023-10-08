حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لجولاته السابقة بمحافظات الجمهورية

نشرت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على "فيسبوك" فيديو مجمع لزيارات الرئيس السيسي لمختلف محافظات الجمهورية ولقاءاته مع عدد كبير من مواطني هذه المحافظات، وذلك على هامش تفقده وافتتاحه بعض المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمختلف ربوع الجمهورية سواء من قبل الوزارات المعنية أو المبادرات الرئاسية.

وكتبت الصفحة على الفيديو، قائلة: "في كل مكان في مصر، هتقابل اللي يشبهلك. شركاء في الدم، في الحلم، والقلوب العمرانة بالعزة والقوة، وكرامة الأصل. في وشوش المصريين طيبة الدنيا، وصبر السنين، وإرادتهم قادرة تبني حياة. جوه كل مصري قوة، إرادة، حب، وخير، وطاقة أمل كتبنا بيهم التاريخ وقادرين بيهم نفضل أبطال الحكاية، #تحيا_مصر #عبد_الفتاح_السيسي".

ومن جانبه واصلة الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي لقاءات عدد من القوى السياسية والبرلمانية والحزبية التي زارت الحملة لعرض وجهات النظر والرؤى المختلفة حول مستقبل البلاد.

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