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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

الأهلي
الأهلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اللاعبين، راحة سلبية لمدة 5 أيام؛ وذلك عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي اليوم، في الدوري.

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وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات؛ في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الأحد 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وسيطر الأهلي على المباراة خاصة في الشوط الأول بأنياب هجومية مؤثرة، أثمرت عن العديد من الفرص المحققة التي فتحت الطريق أمام بيرسي تاو لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 من متابعة لتسديدة حسين الشحات التي ارتدت من القائم، وبعدها ينجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعدما استقبل تمريرة أحمد نبيل كوكا السحرية، واختتم تاو الثلاثية في الدقيقة 65 قبل أن يسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

إصابة إمام عاشور 

كما شهدت المباراة، تعرض إمام عاشور للإصابة في الشوط الأول نتيجة العنف الزائد ودون تدخل من الحكم ليخرج من المباراة ويغادر إلى المستشفى.

بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط لرصيده ليصل للنقطة 6 من مباراتين، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3.

الشوط الأول: 

انطلقت المباراة بدون فترة جس النبض وبمحاولات هجومية من الفريقين، وسعى الأهلي إلى الضغط بقوة واستخلاص الكرة مع شن الهجمات السريعة سواء من العمق أو الأطراف واستغلال المساحات الخالية بتمريرات دقيقة ومتنوعة، معتمدًا على ثلاثي خط الوسط إمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو خلف رأس الحربة موديست.

مع الدقيقة 6 كاد بيرسي تاو يهز الشباك بعدما استقبل تمريرة حسين الشحات في العمق فوضع تاو قدمه في الكرة من الوضع طائرًا لكن حارس الإسماعيلي محمد فوزي تصدى للتسديدة.

في الدقيقة 8 استقبل موديست الكرة على حدود منطقة الجزاء من خطأ دفاعي للإسماعيلي في التمرير، لكن موديست فضل المراوغة بدلًا من التمرير لبيرسي تاو المتواجد في وضعية أفضل للتسجيل ليتدخل دفاع الإسماعيلي مجددًا ويصحح خطأه وينجح في استخلاص الكرة.

واصل حسين الشحات توزيع هداياه وفي الدقيقة 18 يمرر الكرة إلى إمام عاشور في الناحية اليسرى فتقدم إمام بسرعته وتوغل داخل منطقة جزاء الإسماعيلي وسدد قوية، لكن الحارس محمد فوزي تصدى بصعوبة للتسديدة.

الهدف الأول: 
في الدقيقة 23 يضع بيرسي تاو الأهلي في المقدمة عندما مرر إمام عاشور الكرة بمهارة بكعب القدم إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، فسدد الشحات قوية لكن الكرة ارتدت من القائم لتجد بيرسي تاو الذي سدد قوية في الشباك، معلنًا تقدم الأهلي بأول الأهداف.

تاو

يجري الأهلي التغيير الأول اضطراريًّا في الدقيقة 31 بعد تعرض إمام عاشور للإصابة للخشونة المفرطة دون تدخل من حكم المباراة محمود البنا، ليخرج إمام باكيًا ويشارك بدلًا منه طاهر محمد طاهر.

نشط الإسماعيلي نسبيًّا بعد هدف التقدم للأهلي لينقذ محمد عبد المنعم كرة خطرة من تسديدة ياو أنور لاعب الإسماعيلي.

الهدف الثاني: 
في الدقيقة 38 يضح حسين الشحات بصمته على المباراة بعدما استقبل تمريرة أحمد نبيل كوكا العابرة للقارات، لينفرد الشحات من نصف الملعب بالمرمى ويتقدم ويسدد على يسار حارس الإسماعيلي مسجلًا الهدف الثاني.

واصل الأهلي تفوقه ومحاولاته الهجومية حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2/0.

الشوط الثاني: 
ومع بداية الشوط الثاني حاول الإسماعيلي تقليص الفارق، وفي الدقيقة 54 أطلق لاعب الإسماعيلي تسديدة قوية من مسافة بعيدة، ولكن تصدى لها الشناوي ببراعة.

أجرى الأهلي التغييير الثاني بخروج حسين الشحات ومشاركة رضا سليم.

الهدف الثالث: 
مع الدقيقة 65 ينطلق طاهر محمد طاهر بالكرة ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر للخلف إلى بيرسي تاو الذي وضع باطن قدمه في الكرة من لمسة واحدة، مسجلًا الهدف الثالث.

بيرسى تاو

في الدقيقة 27 تصل الكرة إلى طاهر محمد طاهر ليقود هجمة مرتدة سريعة ويمرر إلى رضا سليم لينفرد بالمرمى، لكان حارس الإسماعيلي خرج من مرماه ولعب الكرة بقدمه من خارج منطقة الجزاء قبل أن يصل إليها رضا سليم.

في الدقيقة 80 يجري الأهلي التغييرات الثالث والرابع والخامس بخروج موديست وأليو ديانج ومحمد هاني ومشاركة محمد زعلوك ومحمد مجدي أفشة وخالد عبد الفتاح.

كاد محمد مجدي أفشة يضيف رابع الأهداف في الدقيقة 83 من تمريرة محمد زعلوك، لكن أفشة سدد ضعيفة بباطن القدم في يد حارس الإسماعيلي.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة ينجح لاعب الإسماعيلي ياو أنور في تسجيل هدف تقليص الفارق.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-1.

الدوري الافريقي الأهلى برج العرب بالإسكندرية الدوري الممتاز

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