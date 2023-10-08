لا تضييق على أحد.. مفاجأة في حصيلة توكيلات المرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استوفى أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة، ليصبح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشح رئاسي، واليوم فريد زهران قدم أوراق ترشحه، وبذلك أصبح هناك مرشح آخر لانتخابات رئاسة الجمهورية.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة قام اليوم بإجراء الكشف الطبي، تمهيدًا للتقديم أوراق ترشحه للرئاسة، مشيرًا إلى ان "يمامة " حصل على تزكية أكثر من 20 عضوا من مجلس النواب ، ومن المتوقع أن يتقدم بأوراقه للهيئة العليا للانتخابات.



وأضاف ان المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي يستوفي أوراق ترشحه للانتخابات الجمهورية في محافظة القاهرة فقط، حيث حصل على 1011 توكيل في القاهرة، وباستثناء العاصمة لم يكمل النصاب القانوني للتوكيلات في باقي المحافظات، وجمع حتى الآن 7700 توكيل من أصل 25 ألف توكيل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تضييق أمني على أي أحد يقوم بأعداد توكيلات لأي مرشح.