عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد سويلم: الشاعر داخل القوات المسلحة مختلف عنه خارجها

الشاعر الكبير أحمد
الشاعر الكبير أحمد سويلم

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، إنه كان ضابط احتياط بسلاح الإمداد بالوقود، وجاء توزيعه في عزبة النخل ومعه نحو 12 مجندا، فاقترح على قائده أن ينظم جدولا للمجندين لاستكمال تعليمهم خلال فترة التجنيد، بالفعل أكمل كل المجندين تعليمهم.  


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشاعر داخل القوات المسلحة مختلف عن الشاعر خارج القوات المسلحة، فمن عاش التجربة داخل الجيش يعتاد على المقاومة والصمود.

حرب أكتوبر

وذكر أنه كتب قصيدة خلال تجنيده قبل حرب أكتوبر يقول في جزء منها "عز علي أن أنام/ ولا مفر من توعدٍ ومن صدام/ أغمد إذن حكاية الفرار من حديثنا لكي نلبي هاتف المضيق/ ونصحب الصدى على الطريق/ نذيق كأس الموت والحريق/ نصارع الثيران/ نمسح الدمع عن السماء/ ونستعيد في لقائنا النهار/ ونجعل النصر على شفاهنا قصيدة وصيحة وثار".

إكسترا نيوز أحمد سويلم الشاعر الكبير أحمد سويلم القوات المسلحة فترة التجنيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

بعد تسجيل هدفين في شباك برايتون.. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح بالبريميرليج

ترشيحاتنا

عاجل.. المعارضة الإسرائيلية تعلن الانضمام إلى حكومة تدبير الحرب

طلعنا الساتر الترابي في ثواني.. أحد أبطال 6 أكتوبر يروي لحظات العبور

شكري يجري اتصالا بنظيره القطري لبحث تطورات الأحداث في قطاع غزة

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

تصعيد من قبل حماس..بيان عاجل من الإمارات بشأن تطورات الأوضاع في غزة

52 الف قطعة أثرية مسروقة..اليونيسكو تفتتح أول متحف افتراضي للحفاظ على التراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ

بسعر خرافي.. بدلة مريم أوزرلي تثير الجدل على السوشيال ميديا

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ