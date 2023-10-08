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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 40 شرطيا إسرائيليا وإصابة 120 في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بمقتل 40 شرطيًا إسرائيليا وإصابة 120 آخرين جنوبي إسرائيل في إشتباكات مع المقاومة الفلسطينية خلال هجوم “طوفان الأقصي”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت، تأهبا لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه سُمع دوي إطلاق نار في المستوطنة.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن هناك هجوم جديد لقوات المقاومة الفلسطينية على مستوطنة سديروت.

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وأوضحت الصحيفة العبرية، أن مراسلها طلب منه الدخول إلى محطة نجمة داود الحمراء في سديروت؛ بعد أنباء عن الهجوم على المدينة، وبعد ذلك سُمع إطلاق نار خارج المحطة الفضائية.

إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى سديروت

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