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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشاعر أحمد سويلم: سلاح إمداد الوقود صنع ملحمة في حرب أكتوبر

الشاعر الكبير أحمد
الشاعر الكبير أحمد سويلم

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، إن الإجازات وقت الحرب كانت مستحيلة، وكان القادة يرصدون جوائز عبارة عن إجازة 24 ساعة لكل من يأتي برأس واحد من العدو، وكان الحماس لدى الجنود لا حدود له، وأسروا قادة جيش العدو المتغطرس الذي لم يتخيل ذلك أبدا.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه كانت مهمته الحفاظ دائما على وجود وقود لتموين المركبات المختلفة من الدبابات والمدرعات والسيارات، وكان العمل على مدار 24 ساعة خلال منظومة محكمة لا أحد يراها، ولم يفكر أحد كيف يتم تزويد المدرعات والدبابات بالوقود كي تقاتل أسابيع في سيناء.

نقص الوقود


وأوضح أنه لم يحدث خلال الحرب أن نقص الوقود أو توقفت مركبة بسبب نقص الوقود، بل على العكس في أوقات كثيرة كانت الأنابيب تتعرض للضرب ويتسرب منها الوقود، وعلى الفور نعمل على إصلاحها وتعويض النقص.

الدبابات والمدرعات الدكتور محمد الباز أحمد سويلم الشاعر الكبير أحمد سويلم برنامج الشاهد

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