خالد عكاشة: تأمين السياح في زيارتهم إلى المناطق الأثرية والسياحية تتم بشكل دقيق

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية، إننا أمام حادث عارض وفردي وتقوم جهات التحقيق الآن للوقوف على ملابساته، مشيرا إلى أن عملية تأمين السياح في زيارتهم إلى المناطق الأثرية والسياحية تتم بشكل دقيق ومنضبط.



مواصلاً خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " الحركة السياحية مهمة وقطاع يتم توفير كافة الوسائل التأمينية له لخدمة النشاط السياحي".



وفي توقعاته وتحليله قال عكاشة : " أعتقد أن الحادث به قدر من العشوائية في إستخدام النيران من قبل فرد الامن مرتكب الواقعة ربما يخضع لتقديرات خاطئة من جهته حيث قد يكون قد تصور أن ثمة تهديد من هنا أو هناك أدى للاستخدام العشوائي للنيران والدليل سقوط بعض من الضحايا المصابين والقتلي مصريين وإسرائيلين".