عماد الدين حسين: حادث الإسكندرية فردي لشخص متأثر بالقضية الفلسطينية

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على حادث مقتل اسرائلييين في الإسكندرية، مشيرا إلى أنه خرجت الكثير من الشائعات بعد هذا الحادث.



وأضاف عماد الدين حسبن، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أنه يحب الحفاظ على حياة كل من دخل مصر من سائحين، وحادث الإسكندرية هو حادث فردي، وهو مواطن مصري متأثر بما يراه في فلسطين، وقانونا ما حدث لا يصح.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن هذا الفوج حصل على الأمان وينبغي الحفاظ على حياتهم، لافتا إلى أن البلاد تتعرض لشائعات لضرب السياحة.