عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أكتوبر.. العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال مدمر بقوة 7 ريختر

العالم الهولندي
العالم الهولندي

قال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، إنه من التوقع أن يقع نشاط زلزال خلال الأيام المقبلة وقد يصل إلى 7.8 ريختر، وذلك بسبب اقترانات الكواكب.

وأوضح العالم الهولندي في فيديو له على يوتيوب، أن من يوم 17 أكتوبر من المتوقع أن نشهد هندسة كواكب حرجة جدًا، فغدًا نشهد اقترانًا للشمس والزهرة وأورانوس، وهذا اقتران حاسم.

وأضاف أن يوم الثلاثاء سيكون هناك اقتران للزهرة وزحل والأرض، وكما يليه اقتران القمر مع الزهرة وزحل، وهذا الاقتران يشكل خطرا وسيجعل الأمور أكثر أهمية.

وأشار إلى أنه في 11 و12 أكتوبر سيكون هناك اقتران لعطارد والزهرة، وبعدها ولمدة ساعة سيكون هناك اقتران لعطارد والشمس ونبتون، لافتا إلى أن هذا المزيج من الاقترانات بين الكواكب يمكن أن يسبب زلازل بقوة 7.8 ريختر أو أكبر.

وتابع: "4 اقترانات  لكواكب تذكره بشهر أغسطس 2021، حيث كان هناك 5 زلازل وصلت قوتها لـ 7 ريختر، ويمكن رؤية مثل تلك الزلازل خاصة في الفترة الممتدة بين 12 إلى 16 أكتوبر، حيث سيكون الوقت الأكثر خطورة، وهذا يعتمد أيضا على حالة القشرة الأرضية والضغط".

وأردف: "يكن رؤية نشاط زلزالي قوي خلال تلك الفترة من طراز 7 ريختر، موضحًا أن كسوف يوم 14 لن يكون هو السبب في حدوث تلك الزلازل بالاقترانات الكواكب".

زلزال أفغانستان المدمر أحدثها.. رعب عالمي من توقعات العالم الهولندي

بالآلاف.. حكومة طالبان تكشف عن أرقام مرعبة لضحايا زلزال أفغانستان المدمر| شاهد

زلزال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الزلازل ريختر زلازل بقوة 7 8 ريختر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

في أكتوبر.. العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال مدمر بقوة 7 ريختر

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

بعد إصابة إمام عاشور.. ضياء السيد يهاجم كولر بسبب محمد طاهر

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

البيباني: رحيل إمام عاشور عن الزمالك لغز يحتاج لتفسير

موضوعات متعلقة

زلزال أفغانستان المدمر أحدثها.. رعب عالمي من توقعات العالم الهولندي

الأزهر يعزي أفغانستان في ضحايا زلزال مقاطعتي هيرات وبادغيس.. ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

بالآلاف.. حكومة طالبان تكشف عن أرقام مرعبة لضحايا زلزال أفغانستان المدمر| شاهد

زلزال يضرب إسرائيل| فرحة عربية عارمة برجال المقاومة.. ومسئول: طفح بنا الكيل

ترشيحاتنا

عاجل.. اشتباكات مسلحة خطيرة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في مستوطنة سديروت

صفعة للولايات المتحدة.. حماس تحتجز مواطنين أمريكيين في غزة ضمن الأسرى

عاجل.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن إلغاء جميع المباريات المقامة في إسرائيل

دعاء الضيق والاكتئاب قاله سيدنا محمد ونبي الله يونس فنجاهما

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

أمطار متفاوتة الشدة وتحذير من هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير مربى الجزر في المنزل

وصفة ستدهشك في علاج التهابات المفاصل

لمريض السرطان.. لا تستغنى عن تناول القشطة لهذه الاسباب

17 فائدة لتناول حبة من فاكهة الكاكا

فيديو

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ