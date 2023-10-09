في أكتوبر.. العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال مدمر بقوة 7 ريختر

قال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، إنه من التوقع أن يقع نشاط زلزال خلال الأيام المقبلة وقد يصل إلى 7.8 ريختر، وذلك بسبب اقترانات الكواكب.

وأوضح العالم الهولندي في فيديو له على يوتيوب، أن من يوم 17 أكتوبر من المتوقع أن نشهد هندسة كواكب حرجة جدًا، فغدًا نشهد اقترانًا للشمس والزهرة وأورانوس، وهذا اقتران حاسم.

وأضاف أن يوم الثلاثاء سيكون هناك اقتران للزهرة وزحل والأرض، وكما يليه اقتران القمر مع الزهرة وزحل، وهذا الاقتران يشكل خطرا وسيجعل الأمور أكثر أهمية.

وأشار إلى أنه في 11 و12 أكتوبر سيكون هناك اقتران لعطارد والزهرة، وبعدها ولمدة ساعة سيكون هناك اقتران لعطارد والشمس ونبتون، لافتا إلى أن هذا المزيج من الاقترانات بين الكواكب يمكن أن يسبب زلازل بقوة 7.8 ريختر أو أكبر.

وتابع: "4 اقترانات لكواكب تذكره بشهر أغسطس 2021، حيث كان هناك 5 زلازل وصلت قوتها لـ 7 ريختر، ويمكن رؤية مثل تلك الزلازل خاصة في الفترة الممتدة بين 12 إلى 16 أكتوبر، حيث سيكون الوقت الأكثر خطورة، وهذا يعتمد أيضا على حالة القشرة الأرضية والضغط".

وأردف: "يكن رؤية نشاط زلزالي قوي خلال تلك الفترة من طراز 7 ريختر، موضحًا أن كسوف يوم 14 لن يكون هو السبب في حدوث تلك الزلازل بالاقترانات الكواكب".