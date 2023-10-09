ميرنا نور الدين تبرز رشاقتها من داخل الجيم.. شاهد

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها من داخل الجيم، عبر خاصية استوري في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين مرتدية طقم رياضي باللون الأبيض والأسود، عقب انتهائها من أداء التمارين الرياضية

وشاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.