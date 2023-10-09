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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد وزارة التخطيط يتابع معايير "القرية الخضراء" في محافظتي الغربية والمنوفية

صدى البلد

 


يواصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولاته الميدانية في المحافظات لمتابعة توفر معايير مبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء.

 

 قام الوفد بزيارة قرية نهطاي بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وقرية ساحل الجوابر  بمركز الشهداء وشما بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بمشاركة ممثلين عن شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية. 


وذكر  الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى يصل إلى 785 مشروعاً تنموياً، تتضمن التوسع في إتاحة خدمات الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب، من خلال تنفيذ 3 محطات معالجة، و43 مشروعاً للصرف الصحي، وإنشاء وتطوير 25 محطة مياه شرب، فضلاً عن 30 مركز شباب و83 مدرسة و25 وحدة صحية و8 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات التنمية البشرية، علاوةً على إنشاء 9 مجمعات حكومية و9 مجمعات خدمات زراعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية.

 
وأضاف حلمي، أن مبادرة "حياة كريمة" في مركزي الشهداء وأشمون بمحافظة المنوفية تتضمن أكثر من 1400 مشروعاً، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ 7 محطات معالجة الصرف الصحي و47 محطة مياه شرب، 49 وحدة صحية ونقطة إسعاف، 43 مركز شباب، و97 مدرسة، و28 مجمع خدمات حكومية وزراعية في قرى مركز أشمون، موضحاً  أنه في قرى مركز الشهداء يتم تنفيذ  3 محطات معالجة للصرف الصحي، و 23 محطة مياه شرب، و 21 مركز شباب، وكذا 27 وحدة صحية ونقطة إسعاف، و40 مدرسة، بالإضافة إلى إنشاء  12 مجمع خدمات حكومية وزراعية، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية والغاز الطبيعي. 


واستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفد الوزارة، بحضور نجوى العشيري، سكرتير عام المحافظة، وتناول اللقاء أهمية مبادرة "القرية الخضراء" والخطوات التنفيذية لحصول القرى المرشحة على شهادة "ترشيد".


واستهل وفد الوزارة جولته في قرية نهطاي، بزيارة مدرسة الشهيد طلبة السايح، وشارك الأطفال في فعاليات ترشيد مياه الشرب، الذي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وندوات التوعية والتثقيف البيئي للسيدات التي نظمها المجلس القومي للمرأة، ثم توجه إلى مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، التي تعد أو ل مدرسة يتم إنشائها بمواد صديقة للبيئة، ومركز الشباب بنسبة إنجاز 100%، وتأهيل وتبطين ترعة العطف بطول 11 كم، ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف،  بنسبة إنجاز 100%، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والموقف النموذجي والسوق الحضاري اللذان يعملان بالطاقة الشمسية. 


ولمتابعة معايير  "القرية الخضراء"، زار وفد الوزارة أحد مشروعات البيوجاز بالقرية، الذي ينتج حوالي 4 أسطوانات بوتاجاز شهرياً، ومستهدف تعميمه على القرى المجاورة، ثم انتقل إلى مشروع توسعة محطة مياه الشرب بطاقة إضافية أكثر من 2000 م3/ يوم. 


وفي مستهل زيارته لمحافظة المنوفية، التقى وفد وزارة التخطيط، باللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وأكد على اهتمام المحافظة بالمشاركة في مبادرة "القرية الخضراء"، واستيفاء كافة المعايير المطلوبة للحصول على شهادة "ترشيد"، باعتبارها أول قرية في المحافظة تفوز بهذه الشهادة، مشدداً على تسخير كافة الامكانيات لتحقيق ذلك. 


وانتقل وفد الوزارة لزيارة قرية ساحل الجوابر  بمركز الشهداء، وتفقد حديقة القرية، وكشك كتابك، والمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بنسبة إنجاز 100%، والذي بدأ في تقديم خدماته للمواطنين، وتطوير وحدة طب الأسرة بنسبة إنجاز 100%، ومجمع الخدمات الزراعية، ومدرسة ساحل الجوابر الابتدائية المشتركة بعدد 26 فصل تستوعب 1300 طالب، وتطوير مركز الشباب بنسبة 100%، ومحطة رفع الصرف الصحي.

 
ثم انتقل إلى قرية شما بمركز أشمون، وزار مشروع تطوير مركز الشباب بنسبة إنجاز 100%، ومجمع الخدمات الحكومية، والذي تم تشغيله لخدمة المواطنين ويضم (وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعي، سجل مدني، شهر عقاري، مكتب تموين، مكتب بريد)، ونقطة الإطفاء بنسبة إنجاز 95%، وكشك كتابك، ووحدة طب الأسرة التي يتم إنشائها طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل بنسبة إنجاز 90%، ومحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 5 آلاف م3/يوم، وتأهيل وتبطين ترعة جنابية النعناعية بطول 5 كم، وموقف السيارات بسعة 14 سيارة والسوق الحضاري بنسبة إنجاز 100%، ورافع الصرف الصحي.


وحرص وفد وزارة التخطيط،  على إجراء لقاءات تشاورية مع أهالي القرى المرشحة لمبادرة "القرية الخضراء"، للتعرف على أرائهم في الخدمات الجديدة التي تقدمها مبادرة "حياة كريمة"، حيث أكدوا على أن مشروعات "حياة كريمة" بمثابة "نقلة حضارية" في مستوى الخدمات في القرى، وأن القرى أصبحت لديها خدمات غير متوفرة بمدن المراكز، وتوجهوا بالشكر للقيادة السياسية والحكومة على هذا المجهود الجبار في تنفيذ الكم الهائل من مشروعات المبادرة الرئاسية.  


يشار إلى أن وفد الوزارة، ضم كلاً من أحمد الشيمي، أحمد رضا، عمر متولي، منسقو مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ومن شركة "إي كونسلت" المهندس أحمد الشريف.

التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الدكتور جميل حلمي الريف المصري الصرف الصحى الغاز الطبيعى القرية الخضراء

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