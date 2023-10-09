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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: المقاومة الفلسطينية تحتجز مستوطنين رهائن في سديروت

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بتحصن عدد من أفراد المقاومة الفلسطينية داخل أحد المباني بمستوطنة سديروت، وفي قبضتهم مجموعة من المستوطنين كرهائن.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه يوجد في مستوطنة سديروت حدثين منفصلين، وهما اشتباك جنود الاحتلال مع مقاومين فلسطينيين في أحد الأحياء واحتجاز رهائن في حي آخر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يجري مسحا بمنطقة  كفار عزة، بسبب وجود شبهات حول تسلل عناصر من المقاومة عبر نفق.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 6 مناطق في مستوطنات غلاف غزة تدور بها اشتباكات حاليا مع عناصر المقاومة الفلسطينية. منها بئيري وشعار هنيغف وعلوميم وكفار عزة ونيريم وحوليت.

وتتواصل عملية "طوفان الأقصى" والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات في غلاف غزة، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات ومستوطنات الاحتلال.

المقاومة الفلسطينية رهائن المستوطنين مستوطنة سديروت طوفان الأقصى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

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