بعد تحذيرات المدارس..غرامة 10 جنيهات عقوبة تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر

مع بدء الدراسة فى المدارس على مستوى الجمهورية بدأت عدد من المدراس فى إرسال تحذيرات شديدة اللهجة للطلاب لتحذيرهم من الغياب.

أصدرت المدارس الثانوية تحذيرا عاجلاً للطلاب مع بدء الأسبوع الثاني في العام الدراسي 2023 / 2024 .

وحذرت المدارس الثانوية جميع الطلاب ، من فكرة التغيب عن المدرسة ، مؤكدةً أن إجراءات تسجيل الغياب مفعلة في المدارس من بداية العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت المدارس الثانوية : على جميع الطلاب ، الالتزام بالتعليمات والحضور يوميا ، لتجنب الوقوع في عقوبة الانذار بالفصل ثم الفصل الفعلي من المدرسة ، وتحويل الطالب إلى منازل وفقا لـ لائحة الانضباط وتعليمات وزارة التربية والتعليم.

كما حذرت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، من أن الغياب عن المدرسة يؤدي إلى تخفيض درجات أعمال السنة للمتغيبين .

وأكدت المدارس الثانوية ، أنه سوف يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط المدرسي ، فى حال استمرار غياب الطالب والتي من بينها تحويل الطالب لمدرسة أخرى.

عقوبات الغياب المقررة في لائحة الانضباط المدرسي

في حالة غياب الطالب عن بعض الحصص بدون عذر مقبول ، يتم اللجوء اولا للمعالجة الأولى المتمثلة في توجيه وارشاد الطالب من الأخصائي الاجتماعي ، وتوثيق الغياب في سجل الانضباط المدرسي ، ودراسة أسباب غياب الطالب من بل الاخصائي الاجتماعي ، وبعد تكرار المخالفة مرتين يتم اخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار .

وفي حالة استمرار الغياب ، يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في احتساب اليوم الذي تمت فيه المخالفة غيابا ويتم إخطار ولي الأمر بذلك وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار ، وإذا استمر الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثالثة والأخيرة المتمثلة في عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ إجراءات نقله إلى فصل آخر ، وانذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر ، ثم فصل الطالب لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر.

أما في حالة غياب الطالب غياب كامل بدون عذر مقبول أكثر من مرتين في الشهر : يتم اللجوء أولا للمعالجة الأولى المتمثلة في رصد المختص بالمدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم التكرار، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب وأخذ تعهد كتابي عليه بعد تكرار ذلك.

وفي حالة استمرار الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته وإحالته الى الاخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك ، ثم يتم ارسال انذار اول لولي الأمر ، وفي حالة التكرار يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب الى فصل آخر مع إخطار ولي الأمر ، أما المعالجة الثالثة والاخيرة التي يتم اللجوء إليها في حالة استمرار المخالفة تتمثل في توجيه انذار ثاني يرسل الى ولي الامر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب الى مدرسة اخرى ، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على اللجنة المختصة بالادارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب الى درسة اخرى مع اخطار ولي الامر

درجات الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس

تنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل فقط ، ويتم تقسيمها على النحو التالي :

* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي :

- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100 %

- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95 %

- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الاول او الثاني او الثالث.

غرامة 10 جنيهات

كما تضمنت المادة 21 من قانون التعليم عقوبات حال غياب التلميذ عن الدراسة دون عذر، إذ نصت علي:"يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (١٩) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.