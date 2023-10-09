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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عين شمس تستقبل وفد كلية أوشن الأمريكية لتعزيز برنامج الساعات المعتمدة المشترك

صدى البلد

استقبلت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أمس ، كلا من د. إيلين جارسيا نائب رئيس كلية أوشن الأمريكية ، ود.مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس جامعة لارسون للشئون الدولية وعميد التواصل التعليمى بكلية أوشن الأمريكية.

 

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تأتي الزيارة لمتابعة برنامج الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية التجارة وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين (برنامج عين شمس -أوشن - كين) بنظام الساعات المعتمدة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها ، ووضع خطط جديدة تساهم في زيادة الإقبال الطلابى علي هذا البرنامج المميز الذي يتيح للملتحقين به الحصول علي ثلاث شهادات ( عين شمس – كيين – أوشن )، والذي تمت الموافقة على انشاءه بكلية التجارة جامعة عين شمس فى سبتمبر 2016 .

كذلك تم مناقشة برامج التعاون الممكنة مع جامعة عين شمس الأهلية التى يجرى العمل علي إنشائها .

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة غادة فاروق أن جامعة عين شمس تحرص علي التنوع في برامجها الدراسية بالتعاون مع جامعات دولية ، مؤكدة أن جامعة عين شمس تتخذ كافة السبل لإنجاح الشراكة بين الجامعة والجانب الأمريكى وبما يحقق مصلحة الطالب المصري.

كذلك ألقت الضوء على جامعة عين شمس الأهلية ، والتى ستقام على أحدث الأنظمة لتكون نموذجا لجامعة حكومية أهلية حديثة تنافس أكبر الجامعات الدولية وتتضمن برامج متميزة تم اختيارها بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته ، وبما يواكب خطة الدولة المصرية .

من جانبها أكدت د. إيلين جارسيا علي حرصها علي استمرار التعاون مع جامعة عين شمس كشريك أكاديمي دولي ذو سمعة عالمية مرموقة.

شهد اللقاء من جامعة عين شمس الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الأستاذ الدكتور ممدوح عبد العليم وكيل كلية التجارة السابق ، الدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة ، الدكتورة نهي يحيي زكريا منسق برنامج الشراكة بين كلية التجارة بجامعة عين شمس و جامعة كين الأمريكية و كلية أوشن الأمريكية.

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