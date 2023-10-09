أخبار التعليم.. ندوة في كلية الآداب جامعة عين شمس عن نصر أكتوبر.. وورشة تدريبية حول "التزييف والتزوير في المخطوط العربي" في مركز دراسات التراث

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الثلاثاء .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن اساليب التدريس الحديثة بالجامعات

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

نصر أكتوبر.. ندوة في كلية الآداب جامعة عين شمس| اليوم



ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان "نصر أكتوبر"، اليوم الإثنين، في قاعة مؤتمرات الكلية، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وذلك في إطار احتفال الكلية بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد .

مركز دراسات التراث العلمي يعلن ورشة تدريبية بعنوان "التزييف والتزوير في المخطوط العربي"

أعلن مركز دراسات التراث العلمي بمشاركة كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن ورشة تدريبية بعنوان:

"التزييف والتزوير في المخطوط العربي"،