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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبيرة تكشف تأثير التكنولوجيا على سلوك طلاب المدارس والجامعات| خاص

صورة أرشفية
صورة أرشفية

تعد التكنولوجيا من العناصر الرئيسية التي تحدث تغييرًا جذريًا في حياتنا اليومية، ولم يتم استثناء المجال التعليمي من هذا التأثير، فقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من بيئة الطلاب في المدارس والجامعات، ونلاحظ تغيرات في سلوكهم وأساليب تعلمهم.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة أمل شمس، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن استخدام التكنولوجيا الصحيح، يحسن من وصول المعلومات، وبفضل التكنولوجيا، يمكن للطلاب الوصول إلى مصادر المعلومات بسهولة عبر الإنترنت، مما يسهم في توفير فرص تعلم غير محدودة وتنويع مصادر المعرفة.

وأشارت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، إلى أن التكنولوجيا تتيح للطلاب التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض ومع المحاضرين بطرق مختلفة، مثل المنتديات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز مشاركتهم وتبادل الأفكار والتعاون.

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وأوضحت الدكتورة أمل شمس، أن استخدام التكنولوجيا يوفر أدوات تفاعلية، مثل الألعاب التعليمية والبرامج التعليمية المحاكاة؛ مما يساعد الطلاب على تعلم المفاهيم بشكل أكثر إشراكًا وتفاعلًا.

ونوهت شمس بأن استخدام التكنولوجيا يعزز مهارات الطلاب في التعامل معها واستخدامها بشكل فعال، وهي مهارات حيوية في سوق العمل الحديث.

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