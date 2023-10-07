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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة تعليم الكبار: تمكنا من محو أمية 903 آلاف دارس خلال عام 2023

تعليم الكبار
تعليم الكبار

قال الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة محت أمية 903155 دارسًا ناجحًا من مستهدف 731500 أي بنسبة 123.4% خلال العام المالي 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألفًا عن العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

محو 568216 دارسا ناجحا

وأضاف ناصف ، أن الجامعات المصرية ساهمت في محو أمية 568216 دارسًا ناجحًا بزيادة 172600 عن العام الماضي، وهذا العام تم إعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بها إلى 5.3% أي أقل من الصفر الافتراضي 7%.

وأشار إلى أن هذه النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو بأن تكون خالية من الأمية، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، والتي منها مبادرة حياة كريمة، وذلك بتفعيل العمل في القرى المستهدفة من المبادرة، فتم محو أمية 489201 دارس ناجح في القرى المستهدفة للمبادرة من العام المالي 2020-2021 حتى تاريخه.

وكان قد شارك الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار  في مؤتمر "إعداد المعلم وتدريبه ،يأتى ذلك فى ضوء التوجه نحو التعليم الأخضر رؤى وأفاق مستقبلية"، والذي تقيمه كلية التربية جامعة المنوفية من الفترة 9-10أكتوبر2023.

 

ويشارك الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة بورقة عمل عمل بعنوان" آليات دمج التعليم الأخضر لدى الدارسين الكبار لتحقيق التنمية المستدامة.
 

وصرح الدكتورمحمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بأن: في ضوء سعي الدولة ممثلة في قيادتنا السياسية الواعية التي تواصل الليل بالنهار من أجل إحراز تقدم ملموس وحقيقي يلامس حياة الناس ويحسن من جودة الحياة، تم تنفيذ العديد من المبادرات والتي منها مبادرة حياة كريمة التي تحقق المدخل الكلي للتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،وكذلك  المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التنمية البيئة المستدامة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر ،ومشروع الأمونيا الخضراء وغيرها من المشروعات لتأكد الدولة تبني المدخل الكلي في التنمية المستدامة.

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