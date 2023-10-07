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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي: نقلة تكنولوجية بالجامعات المصرية خلال السنوات الماضية

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قامت عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة بتحويل الكتاب الورقى إلى cd يمكن للطالب تحميله على هاتفه المحمول بعد نقله من الجهاز الخاص به "لاب توب او كمبيوتر" وذلك في اطار سعى الجامعات لتحقيق رؤية مصر 2030.

 

قال الدكتور هشام الحريري أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الجامعات المصرية شهدت نقلة غير مسبوقة في البنية التحتية والتكنولوجية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأكد الحريرى ، أن تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني جاء في أطار التحول الرقمي للجامعات وخطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

 

وتابع الدكتور هشام الحريري أنه تم تحويل الكتاب الجامعي الي الكتروني من العام الماضي مضيفا أن تحويله ساهم في تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، واتاحة جميع المعلومات للطلاب، وعرض المواد العلمية بشكل جذاب بجانب اكتشاف طاقات الطلاب الابداعية والاعتماد علي المراجع والمواد التعليمية المختلفة فضلا عن سهولة الوصول للمواد التعليمية عبر موبايل واللاب توب والكمبيوتر الشخصي في المنزل .

 

وأوضح الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لـ صدي البلد انه الكتاب الالكتروني يمكن تحميله من المنصات الجامعية أو تحويله إلى أسطوانات مدمجة يمكن للطالب الحصول عليها بسهولة.

 

وأضاف الدكتور هشام  الحريري أن الجامعات المصرية منذ تفشي فيروس كورونا قامت بعدة خطوات استباقية للحفاظ علي الطلاب ومنها التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد بالإضافة الي تحويل المقرارات الدراسية الي الكترونية في أسرع وقت مع دراسة وافية لكافة التغيرات التي حدثت .

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