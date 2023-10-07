خبير يقدم حلولا لإنجاح تحويل الكتاب الورقى إلى إلكترونى

قامت مجموعة من الجامعات الحكومية والخاصة بتحويل الكتاب الورقى إلى cd يمكن للطالب تحميله على هاتفه المحمول بعد نقله من الجهاز الخاص به "لاب توب او كمبيوتر" وذلك في إطار سعى الجامعات لتحقيق رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة امل شمس، أستاذ جامعي بجامعة عين شمس إنه بالفعل بدأت الجامعات المصرية في تنفيذ تحويل الكتاب الجامعى الورقى الى كتاب الكترونى عن طريق تحويله إلى cd وذلك مع التطور التكنولجى الذي اتنشر في جميع انحاء القطاعات وذلك وتم الاستعانة برفع المقررات والمحاضرات على المنصات الإلكترونية للجامعات مع وضع الآليات الخاصة لتسهيل حصول الطلاب على المادة العلمية والتفاعل مع أساتذتهم من خلال هذه المنصات.

وأضافت الدكتورة امل شمس، أنه من الضروري تطوير البنية التحتية وتقوية الشبكات بالكليات وهذا ما رأينه خلال الفترة الماضية من تطوير هائل بالجامعات المصرية منوهة، أنه يوجد بعض الاليات التي تساعد في نجاح هذه المنظومة واستمراره وضع قواعد واضحة تضمن حقوق التأليف والنشر لأعضاء هيئة التدريس وسرعة استكمال الشبكات وتقويتها ودعم الطلاب الغير القادرين ماديا حتي يتمكنوا من استخدام الاليات الحديثة للتعلم .

وأضافت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الكتاب الالكتروني يمكن قراءته واستخدامه في أي وقت وبدون وجود تواصل إلكتروني، ووجود الكتاب الإلكتروني على المنصات الجامعية هام ويسهل حصول الطلاب عليه .



ومن جانبه قال طالب بجامعة عين شمس، إنه تم تطبيق تحويل الكتاب الورقى إلى ال cd يمكن للطالب الحصول على جميع الكتب في كل المقررات الدراسية في وقت مبكر من العام الدراسي بل وقبل بداية العام الدراسي، في حين كان يتسلم في الماضي بعض الكتب الورقية قبل موعد الامتحان بأسبوع واحد فقط.

وأكد طالب باخر بكلية الآداب، أن الكتاب الالكتروني وفر على الطالب مشاق حمل الكتب ونقلها من وإلى الجامعة، وقد أصبحت كل المقررات على هاتفه المحمول.