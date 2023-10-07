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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. تسجيل الرغبات مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات مرة أخرى الآن، للمستنفدين والمتخلفين من طلاب الثانوية العامة ومدارس العلوم والتكنولوجيا.

خطوات تسجيل الرغبات بـ تنسيق الجامعات 2023 

تنسيق الجامعات 2022 ، ويتم تسجيل الرغبات لطلاب (التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين) عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي www.Tansik.Egypt.gov.eg أو https://tansik.digital.gov.eg/application/، واتباع الخطوات التالية:

 

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــا
إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي
ستظهر بيانات الطالب
الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك
في حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468
تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة
بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات|؛ يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

 

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب في تنسيق الجامعات 2023
 

وعند تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 يجب على الطالب اتباع القواعد التالية بشأن ترتيب الاختيارات، وهي:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي إذا كان يرغب في ذات التخصص الأول قبل الاختيار في النطاق التالي.

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