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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد في كلية الإعلام

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

نظمت كلية الإعلام في جامعة عين شمس حفل استقبال للطلاب الجدد  تحت رعاية الدكاور  غادة فاروق، القائمة بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

كما تمت إشراف الحفل برئاسة الدكتورة هبة شاهين، القائمة بعمل عميد الكلية، وبحضور الدكتورة دينا أبو زيد، مدير المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، والقائمة بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى سليمان، القائمة بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت الكلية في بيان اليوم، أنه تم افتتاح فعاليات الحفل بواسطة أ.د. هبة شاهين، حيث تحدثت عن تاريخ كلية الإعلام وتحولها من قسم علوم الاتصال والإعلام الذي استمر لمدة 27 عامًا في كلية الآداب بجامعة عين شمس، إلى كلية مستقلة هي كلية الإعلام. تعتبر كلية الإعلام الكلية السادسة على مستوى الجامعات الحكومية وتضيف قيمة مميزة لمجال الإعلام وسوق العمل من خلال برامجها الحديثة التي تتبع التكنولوجيا والإعلام الرقمي.

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خلال الحفل، قدمت الدكتورة هبة شاهين شرحًا مفصلًا عن الأقسام والبرامج العلمية الجديدة التي توفرها كلية الإعلام ودورها في تطوير بيئة داعمة للعملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب النظرية والعملية. وشددت على أهمية استمتاع الطلاب بالأنشطة والمهارات الطلابية مثل المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، ومشاركة الفعالة في انتخابات الجامعة وبناء الوطن. وأكدت أيضًا أهمية تنمية المهارات والمشاركة في الأنشطة والندوات داسيتم تنظيم الحفل استجابةً للطلاب الجدد وترحيبهم في كلية الإعلام. سيتم تقديم معلومات حول تاريخ الكلية والبرامج المتاحة فيها، وسيتم تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية والتطوعية. سيتاح أيضًا الفرصة للطلاب للتعرف على هيئة التدريس والتواصل مع زملائهم من الطلاب الجدد والسنوات الأكبر.

يهدف الحفل إلى تعزيز الانتماء والروح الجامعية بين الطلاب الجدد وتوفير بيئة ترحيبية تشجعهم على الاندماج في الحياة الجامعية. سيتم تقديم المعلومات اللازمة للطلاب حول الخدمات الجامعية المتاحة لهم، مثل المكتبات والمراكز الطلابية والأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الفرص الوظيفية المتاحة لخريجي كلية الإعلام وأهمية اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. سيتم توجيه الطلاب حول كيفية استغلال فترة دراستهم بأفضل شكل ممكن وتحقيق أقصى استفادة من الفرص التعليمية والتدريبية المتاحة لهم.

يعد حفل الاستقبال فرصة للطلاب الجدد للتعرف على بيئة الكلية وتكوين صداقات جديدة والتواصل مع الهيئة التدريسية والموظفين. من المتوقع أن يكون الحفل مليئًا بالأنشطة والمفاجآت الترفيهية لضمان تجربة ممتعة ومثيرة للطلاب الجدد.

كما يهدف حفل استقبال الطلاب الجدد في كلية الإعلام بجامعة عين شمس إلى ترحيب الطلاب وتوجيههم وتعزيز اندماجهم في الحياة الجامعية وتوفير المعلومات اللازمة لنجاحهم الأكاديمي والمهني في مجال الإعلام.

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