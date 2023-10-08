أخبار التعليم: تنظيم فعاليات المؤتمر العربي الثامن في الفلك والجيوفيزياء غدا.. وغلق باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين بألسن عين شمس



نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم .. جامعة حلوان تتابع استقبال طلابات التسجيل بالكشف الطبي الكترونيا





تتابع جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة استقبال طلابات التسجيل بالكشف الطبي لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .





غلق باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين بألسن عين شمس



أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، عن غلق باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين في العام الدراسي الجديد 2023-2024 اليوم الموافق ٨ أكتوبر.



البحوث الفلكية تنظم فعاليات المؤتمر العربي الثامن في الفلك والجيوفيزياء| غدا

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان)، فعاليات المؤتمر العربي الثامن في الفلك والجيوفيزياء 8th Arab Conference in Astronomy and Geophysics (ACAG 8).