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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتابع استقبال الطلاب للتسجيل بالكشف الطبي إلكترونيا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة استقبال طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بالكشف الطبي. 


ويتطلب على كل طالب لحجز الكشف الطبي بجامعة حلوان الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى:
http://mede.helwan.edu.eg
ويتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى 3 بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي، ويجب على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة مطبوعة من الموقع الإلكترني بها كود الطالب حتى يتسنى لنا التأكد من شخصه.
 

كما يمكن لطلاب المرحلة الثالثة الدخول للتسجيل على موقع الالتحاق من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للالتحاق.
http://eservices.helwan.edu.eg/stAdmission/

 

وتعمل الجامعة علي توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومشجعة للطلاب، وتقديم كل الدعم لأبنائها الطلاب، كما تحرص الجامعة لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لانتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة.

Jobs Education إجراء الكشف الطبى الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة العملية التعليمية الكشف الطبي

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