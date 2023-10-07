مبقاش ورقي | الكتاب الجامعى على cd .. رفض وتأييد .. مميزات وعيوب

قامت عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة بتحويل الكتاب الورقى إلى cd يمكن للطالب تحميله علي هاته المحمول بعد نقله من الجهاز الخاص به "لاب توب او كمبيوتر" وذلك في اطار سعى الجامعات لتحقيق رؤية مصر 2030



قال الدكتور هشام الحريري أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس إن تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني جاء في إطار التحول الرقمي للجامعات وخطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور هشام الحريري أنه تم تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني من العام الماضي مضيفا أن تحويله ساهم في تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، واتاحة جميع المعلومات للطلاب، وعرض المواد العلمية بشكل جذاب بجانب اكتشاف طاقات الطلاب الابداعية والاعتماد علي المراجع والمواد التعليمية المختلفة فضلا عن سهولة الوصول للمواد التعليمية عبر موبايل واللاب توب والكمبيوتر الشخصي في المنزل .

وأوضح الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان الكتاب الالكتروني يمكن تحميله من المنصات الجامعية أو تحويله إلى أسطوانات مدمجة يمكن للطالب الحصول عليها بسهولة.

وأضاف الدكتور هشام الحريري أن الجامعات المصرية منذ تفشي فيروس كورونا قامت بعدة خطوات استباقية للحفاظ علي الطلاب ومنها التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد بالإضافة الي تحويل المقرارات الدراسية الي الكترونية في أسرع وقت مع دراسة وافية لكافة التغيرات التي حدثت .

ومن جانبه قال الدكتورة امل شمس استاذ جامعي بجامعة عين شمس أنه بالفعل بدأت الجامعات المصرية في تنفيذ هذا الاتجاه مع التحور اللكترونؤ الذي اتنشر في جميع انحاء القطاعات وذلك وتم الاستعانة برفع المقررات والمحاضرات على المنصات الإلكترونية للجامعات مع وضع الآليات الخاصة لتسهيل حصول الطلاب على المادة العلمية والتفاعل مع أساتذتهم من خلال هذه المنصات.

وأضاف الدكتورة امل شمس ، أنه من الضروري تطوير البنية التحتية وتقوية الشبكات بالكليات وهذا ما رأينه خلال الفترة الماضية من تطوير هائل بالجامعات المصرية منوهة، أنه يوجد بعض الاليات التي تساعد في نجاح هذه المنظومة واستمراره وضع قواعد واضحة تضمن حقوق التأليف والنشر لأعضاء هيئة التدريس و سرعة استكمال الشبكات وتقويتها ودعم الطلاب الغير القادرين ماديا حتي يتمكنوا من استخدام الاليات الحديثة للتعلم .

وأضافت الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن الكتاب الالكتروني يمكن قراءته واستخدامه في أي وقت وبدون وجود تواصل إلكتروني، وجود الكتاب الإلكتروني على المنصات الجامعية هام ويسهل حصول الطلاب عليه .



ومن جانبه قال طالب بجامعة عين شمس، أن تم تطبيق تحويل الكتاب الورقى إلى ال cd يمكن للطالب الحصول على جميع الكتب في كل المقررات الدراسية في وقت مبكر من العام الدراسي بل وقبل بداية العام الدراسي، في حين كان يتسلم في الماضي بعض الكتب الورقية قبل موعد الامتحان بأسبوع واحد فقط.

وأكد طالب باخر بكلية الاداب ،أن الكتاب الالكتروني وفر على الطالب مشاق حمل الكتب ونقلها من وإلى الجامعة، وقد أصبحت كل المقررات على هاتفه المحمول.