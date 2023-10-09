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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2024

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات الحكومية في الوقت الحالي، عن موعد بدء امتحانات منتصف  الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية ، وذلك وفقًا للخريطة المعتمدة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي.
 

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ،  أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميد تيرم" ستعقد حضوريا بالكلية ، حيث أنه لا داعى لعقدها بنظام الأونلاين خاصة وأن لا يوجد ما يستدعى لذلك  في ظل انتظام الدراسة.

 

وأكد الدكتور احمد جلال عميد زراعة عين شمس ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد ،  أن الاختبارات ستعقد في القاعات والمدرجات بالكليات التي يوجد بها امتحانات ميد تيرم مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية كما أنه ستعقد على فترات لتجنب أي زحام أو تكدس .

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وأوضح عميد زراعة عين شمس ، أن الخريطة الزمنية للعام الجامعي واللوائح تنص على عقد وتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول " الميد تيرم" في الأسبوع السابع والثامن من انطلاق العام الدراسي، وبالتالي من المقرر أن تبدأ الاختبارات في كلية زراعة بداية من شهر نوفمبر المقبل .

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

 

ويستعرض موقع صدي البلد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.
تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

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