قافلة طبية مجانية بوحدة الشهداء بأرمنت يومي 30 و31 مارس

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر عن تنظيم قافلة طبية مجانية بوحدة الشهداء التابعة لإدارة أرمنت الصحية، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 30 و31 مارس 2026، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تأتي في إطار حرص المديرية على دعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى مختلف المناطق، مؤكدًا أن جميع الخدمات المقدمة خلال القافلة ستكون مجانية بالكامل للمواطنين.

وتشمل القافلة عددًا من التخصصات الطبية المتنوعة، من بينها: النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، طب الأطفال، الأمراض الجلدية، الباطنة، الجراحة، والعظام، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إلى جانب إجراء فحوصات عشوائية لقياس السكر وضغط الدم.

ودعت مديرية الشؤون الصحية المواطنين بمركز ومدينة أرمنت، خاصة بمنطقة الشهداء، إلى الاستفادة من خدمات القافلة الطبية، التي تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.