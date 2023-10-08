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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوى يطالب باستخدام التكولوجيا بشكل متوازن وفعال لطلاب المدارس والجامعات

صورة أرشفية
صورة أرشفية

تعد التكنولوجيا من العناصر الرئيسية التي تحدث تغييرًا جذريًا في حياتنا اليومية، ولم يتم استثناء المجال التعليمي من هذا التأثير ، فقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من بيئة الطلاب في المدارس والجامعات، ونلاحظ تغيرات في سلوكهم وأساليب تعلمهم.

 

قال الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوى ،أن استخدام التكنولوجيا الخاطئ ينتج عن الكثير من الاضرار ابرزها  الإدمان ،  يمكن أن يتعرض الطلاب للإدمان على استخدام التكنولوجيا، مما يؤثر سلبًا على تركيزهم وأدائهم الأكاديمي.

 

وأشار الخير التربوي ، أن استخدام التكنولوجيا الخطأ يقوم  بالتشتت وفقدان التركيز بسبب وجود المزيد من المنافذ التكنولوجية والمشتتات الإلكترونية، مما يؤثر على قدرتهم على التركيز في الفصول الدراسية.

أوضح ، مجدى حمزة ، أن  الاعتماد الزائد على المعلومات السطحية: قد يتسبب ال في تراجع مهارات البحث والتحليل لدى الطلاب، حيث يعتمدون بشكل كبير على المعلومات السطحية المتاحة على الإنترنت بدلاً من التعمق في مصادر المعرفة الأكثر تعقيدًا.

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ونوه حمزة ، إلي انشغال الطلاب بالتكنولوجيا يؤدى  إلى قلة التفاعل الاجتماعي الواقعي، مما يؤثر على قدرتهم على بناء علاقات بينهم وبين زملائهم ومعلميهم.

 

وأكد الدكتور مجدى حمزة ، أن تأثر سلوك طلاب المدارس والجامعات بشكل كبير بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على الرغم من المميزات العديدة التي توفرها التكنولوجيا مثل تحسين وصول المعلومات وتعزيز التفاعل وتطوير مهارات التكنولوجيا، إلا أنها تأتي أيضًا مع عيوب مثل الإدمان وفقدان التركيز وقلة التفاعل الاجتماعي. لذلك، يجب على المدارس والجامعات توجيه جهودها لتعزيز استخدام التكنولوجيا بشكل متوازن وفعال، مع التركيز على تنمية مهارات البحث والتحليل العميقة وتعزيز التوازن بين النشاط الرقمي والنشاط البدني والتفاعل الاجتماعي الواقعي.

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