مديرية العمل بسوهاج تتابع تنفيذ 10 دورات تدريبية مجانية في 3 مراكز

تابعت مديرية العمل بمحافظة سوهاج عدد من الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا التابعة للمديرية، وذلك علي المهن التي يُقبل عليها الشباب والفتيات والتي يحتاجها سوق العمل ، وبلغ عدد الملتحقين بالتدريب 150 متدربا ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

يأتي ذلك تنفيذا ً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني باعتباره من أولويات عمل الوزارة لتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل وتنمية مهاراتهم في مجالات مختلفة.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية العمل، أنه تابع تنفيذ 10 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج 4 دورات تدريبية علي التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والخياطة والتفصيل، ودورة التسويق الالكتروني؛ فضلا عن التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، ومركز التدريب المهني بطهطا ؛ حيث يجري تنفيذ 3 دورات تدريبية على مهن الخياطة والتفصيل، وصيانة المحمول، والمشغولات اليدوية.

أما مركز التدريب المهني بالكوثر ينفذ 3 دورات تدريبية على مهن المساحة، وصيانة المحمول، والخياطة والتفصيل.

وأشار إلى أن دورات صيانة المحمول والمشغولات اليدوية والمساحة مدة كل دورة 100 ساعة تدريبية تستمر لمدة شهر ، ودورات التبريد والتكييف والخياطة والتفصيل والتسويق الإلكتروني مدة كل دورة 200 ساعة تستمر شهرين، وتوفر المديرية كافة أدوات ومهمات التدريب والمواد الخام اللازمة لكل دورة تدريبية ويتم التأمين على المتدربين ضد إصابة العمل طوال فترة التدريب ، مع توفير المدربين المتخصصين المعتمدين من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

ويتخلل التدريب ندوات تثقيقية في قانون العمل 12 لسنة 2003 تشمل حقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص.

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