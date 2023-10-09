عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموسيقى العربية: صلواتنا لفلسطين ونستقطب الأجيال الجديدة في الدورة الـ32

صدى البلد

عقدت دار الأوبرا المصرية ظهر اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

هاني فرحات قال:" في البداية دعواتنا وصلواتنا مع اهلنا في فلسطين، اما بالنسبة لمهرجان الموسي٣ى فهو مهم لكل الدول العربية، وأحب ان انوه ان هناك نوع موسيقى جديد ظهر على الساحة جعلت البعض يشعر بالخطر، وسنناقش في المؤتمر العلمي كل تلك الظواهر وحلولها، وسيكون هناك يوم للموسيقى المعاصرة ونستهدف من خلاله الاجيال الجديدة ليتعرفوا على تراث بلدهم ومهم جدا ان نستقطب هذه الاجيال، ورغم الصعوبات التي نواجهها في الدعم ولكن نحرص على تقديم دورة قوية.

وعلق الموسيقار هاني فرحات، على توليه رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية، قائلا:" شرف كبير ليا

وقال هاني فرحات في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"،:" نأمل أن تخرج الدورة المقبلة بشكل مختلف ونكون فخورين بها".

وأضاف هاني فرحات:" مهرجان الموسيقى العربية يقام منذ 31 سنة وأتمنى أكون على قدر المسؤولية وأقدم شيء جديد أكون فخور به ".

وتابع هاني فرحات:" تنسيق كامل مع وزيرة الثقافة ودار الاوبرا كي نعود إلى اصل مهرجان الموسيقى العربية ي يكون مهرجان علمي ويتم إلقاء الضوء على أبحاث علمية كثيرة ".

وعلى جانب آخر احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمرور 35 عام على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة أقيمت مساء الأحد 8 أكتوبر.

ففي السابعة والنصف مساء على المسرح الكبير وبالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا تعرض المسرحية التاريخية( بيبرس الأسطورة) بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وتروى سيرته الذاتية التى شهدت بطولات وانتصارات واحلام نجح فى تحقيق بعضها.

 

 

هاني فرحات المايسترو هاني فرحات الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور خالد داغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

رئيس الوزراء: خفض 15٪؜ على أسعار الدواجن والبيض

ترشيحاتنا

مصدر أمني: العثور على توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة

النهاردة من أسعد الأيام على المصريين.. رئيس الوزراء يوضح السبب

مدبولي: تخفيضات من 15–25 % لسلع محددة.. وإعفاء أخرى من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

نتنياهو: رد إسرائيل على حماس سيغير الشرق الأوسط

زفاف قريبها قوّم حريقة بالبيت انتهت بجريمة في حق جوزها بقنا

مدبولي: إعفاء 7 سلع من الجمارك والرسوم 6 أشهر.. وسنتخذ أي قرار لخفض الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

بملامح مختلفة.. شاهد إطلالة الفنانة بسمة بجلسة تصوير جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب القرنفل .. فوائد مذهلة

طريقة عمل دجاج بالسبانخ و البطاطا| جديدة وغير تقليدية

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ