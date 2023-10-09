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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة والقناة الناقلة في الدوري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

 حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فوزاً صعباً على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

 

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 45 بخطأ فادح من محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك.

وأحرز فريق الزمالك التعادل بصاروخية أحمد مصطفي زيزو في الدقيقة 53.

وسدد شيكابالا قائد الزمالك كرة صاروخية تسكن شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 90.

مباراة الزمالك والبنك الاهلي 

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك للمركز الـ 5 برصيد 5 نقاط، وتجمد البنك الأهلي في المركز الأخير دون نقاط
وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي البنك الأهلي فى وسط الملعب من أجل ارباكهم وإحراز هدف مبكر.

وشكل الزمالك العديد من الهجمات الخطيرة ولكن لم يوفق فى إنهاء الهجمة.

وتلقى محمد عواد حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطاقة حمراء في الدقيقة 47 بعد منعة من إنفراد تام للبنك الأهلي.

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الزمالك يواجه سموحة في الدوري 

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد فترة التوقف الدولي الي منافسات بطولة الدوري الممتاز نظرا لمشاركة منتخب مصر الوطني في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري. 

 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره سموحة السكندري، في السابعة مساء يوم السبت 21 أكتوبر من الشهر الجاري.

 

ومن المقرر ان تنقل شبكة قنوات اون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الاول بنادي الزمالك ونظيره فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك أوسوريو البنك الاهلي زيزو شيكابالا الدوري

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