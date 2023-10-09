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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: غياب حل الدولتين السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع بالشرق الأوسط

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن غياب المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعد السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع بالشرق الأوسط، مشددًا على أن الانتقام من المدنيين في قطاع غزة لن يجلب الأمن لإسرائيل.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بثته "القاهرة الإخبارية"، أن وقف التصعيد الذي يشهده قطاع غزة يمثل أولوية واضحة لحقن دماء المدنيين، محذرًا من أنه في حال لم تغير إسرائيل مواقفها، فلن تكون هذه هي الحرب الأخيرة.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أن تدمير حل الدولتين، وغياب المسار التفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين، كانا من بين الأسباب الرئيسي للتصعيد الراهن، مؤكدًا أن تجاهل القرارات الأممية ذات الصلة كان له دور رئيسي في التوتر القائم بالمنطقة.

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