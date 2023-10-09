دورى المحترفين.. تشكيل أسوان أمام دكرنس بالجولة الثالثة

أعلن حمدي حمدان المدير الفند للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان تشكيل الفريق لمواجهة نظيره دكرنس ، اللقاء الذي سيقام علي استاد دكرنس الرياضي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين هذا الموسم موسم 23/24 .

وجاء التشكيل كالآتى :

اسلام سليمان ، مصطفي عبدالرسول ،احمد كاستلو ، حسام عرفات ،محمد مرسي ،محمد ناجي جدو ،بلال جمال ،مصطفي الصاوى ،احمد ايمن ،عبدالرحمن عبدالنبي ،مروان عباس .

وعلي مقاعد البدلاء كلا من:

حسام الصانع ،محمود لوكس ،كريم مصطفي ،مصطفي عنانى ،علي فتحي ،علي خليل ،جابر سالم ،مسعد عوض ،صابر الشيمي .