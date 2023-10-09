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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين: حماية المدنيين أولوية قصوى في ظل تطورات الأوضاع بقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعا مجلس الوزراء البحريني في جلسته اليوم إلى أن تكون حماية المدنيين أولوية قصوى في ظل تطورات الأوضاع في قطاع غزة بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، وشدد على أهمية الوقف الفوري للتصعيد وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، وألا يكونوا ضحايا أو أهدافاً للصراع الجاري.

وأكد المجلس بحسب ما نشرته صحيفة الأيام البحرينية، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الاقتتال بين الطرفين وحماية المدنيين والدفع بجهود العملية السلمية، والتوصل إلى حل سياسي عبر الحوار والمفاوضات وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

 

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