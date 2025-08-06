وزير الشؤون النيابية: يراعى في تحديد قيمة الإيجار القديم طبيعة المنطقة ومستوى البناء

أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم اعتمد على بيانات وإحصائيات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

وقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الإحصائيات حددت كل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وحددت الوحدات السكنية منها وغير السكنية ".



ولفت محمود فوزي :" سيتم إنشاء منصة ويتم رفع عليها كل المستندات والبيانات والطلبات لمن يتأثر من قانون الإيجار القديم".

وتابع محمود فوزي :" الحكومة عندما اقترحت المشروع لديها القدرة على توفير الرقم الأكبر من البدائل للوحدات السكنية ".



وأكمل محمود فوزي :" يراعي في التقسيم وتحديد القيمة الإيجارية الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية ".