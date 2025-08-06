زمزم:التحالف الوطني قدم أكثر من 70 ألف طن مساعدات لأهالينا بغزة..تفاصيل

قال الدكتور مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ المؤتمر الصحفي الأخير لم يكن موجهًا فقط للداخل المصري، بل حمل رسالة إلى العالم بأسره تُبرز حجم الجهود المبذولة من الدولة المصرية والقيادة السياسية، إلى جانب الجهود الشعبية والمجتمع المدني، خاصة من خلال التحالف الوطني والهلال الأحمر المصري، في إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف زمزم، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام، منذ اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، بإدخال ما يقرب من 70 ألف طن من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، عبر تنظيم 11 قافلة إنسانية، وقد كانت آخر هذه القوافل محملة بأكثر من 4000 طن، وضمّت نحو 200 شاحنة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية، دعمًا للأشقاء في القطاع.

وتابع، أن المؤتمر شهد كلمات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية، والمدير التنفيذي للهلال الأحمر، إلى جانب ممثلي الجمعيات الأهلية الكبرى المنضوية تحت مظلة التحالف.

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