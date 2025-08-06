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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القافلة 12 في الطريق لغزة.. التحالف الوطني يواصل الدعم بـ67 ألف طن مساعدات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن القافلة رقم 12 من قوافل التحالف تستعد للوصول إلى معبر رفح اليوم، محمّلة بأكثر من 200 شاحنة من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أكثر من 67 ألف طن مساعدات خلال 22 شهرًا

وأشار زمزم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر إلى أن التحالف الوطني قدم، على مدار الـ22 شهرًا الماضية، مساعدات تجاوزت 67 ألف طن من الإمدادات الحيوية، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة رغم التحديات اللوجستية وإغلاق المعابر المتكرر، بفضل التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة والجهات المعنية.

التحالف يستعد لإطلاق قوافل جديدة

وأضاف أن هناك استعدادات جارية لإطلاق مزيد من القوافل خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الدعم الإنساني لغزة، مشيرًا إلى أن العمل يجري على مدار الساعة لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

الدكتور مصطفى زمزم التحالف الوطني للعمل الأهلي الأوضاع الإنسانية الصعبة غزة

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