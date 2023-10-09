لم يحدث منذ عقود.. أوامر إسرائيلية لسكان 30 مستوطنة بنزول الملاجئ.. تفاصيل

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه نتيجة هجوم واسع النطاق، فقد أمرت سكان أكثر من 30 مستوطنة إسرائيلية بمناطق الشمال بالنزول إلى الملاجئ، وعدم الخروج بالشاورع لأي سبب، وهو قرار لم يحدث منذ عقود داخل إسرائيل.

وذكرت القيادة حسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه تم استهداف سكان مستوطنات أفيفيم، أدميت، بارام، جورديه، النافاكير، دوب، ديشون، دفنا، زرعيت، حنيتا، توليب، يوفال، يفتاح، يارون. ، ميتولا، مالكيا، منارة، معيان باروخ، مرجليوت، مشغاف آم، ماتات، نتوا، أجار، آرامشا، روش هانكارا، شومرا، شلومي، وشيتولا، لذلك فعليهم الدخول إلى ملجأ والبقاء هناك حتى وقت لاحق.

وينص بيان أمر المحرر على أنه يجب إحضار وسائل الاتصال والغذاء والماء والفرش والبطانيات والأدوية وغيرها من المعدات الضرورية إلى الفضاء المحمي، مع ضرورة أغلق الباب والنافذة بإحكام، والبقاء في المساحة المحمية ينقذ الأرواح وهو ضروري. تجنب الحركة بالخارج إلا في حالة الضرورة القصوى.