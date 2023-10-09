الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد 10 كلم شمال الحدود مع غزة

نشرت صحيفة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مراسلها داخل إسرائيل، أن رتلا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، يقوم بعملية تمشيط في مدينة عسقلان (أشكلون)، الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال الحدود مع قطاع غزة، وكذلك مستوطنة زيكيم المجاورة للحدود الشمالية الغربية من القطاع.

وبحسب الصحيفة الروسية، تجري عملية القوات البرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الإسرائيلي، في إطار عملية التطهير التي أعلنت عنها قيادة الجيش، في وقت سابق، للمناطق الحدودية مع قطاع غزة؛ بعدما توغل مقاتلون من حركة "حماس"، يوم السبت الماضي.

وشوهد رتل من الدبابات من طراز "ميركافا - 4" وغيرها من الآليات العسكرية، تشارك في العملية، ويأتي ذلك على خلفية تصعيد مستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، منذ السبت الماضي، بدأ الجناح العسكري لحركة حماس انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث اقتحم مقاتلوها بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلوا وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات، من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وتواصل "حماس" إطلاق رشقات متتالية من الصواريخ على المدن والبلدات ومستوطنات إسرائيلية، بما فيها تل أبيب والقدس.

إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مئات الغارات على المدن والمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، غالبيتهم من المدنيين؛ بمن فيهم النساء والأطفال.