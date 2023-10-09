عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طريقة جديدة لمنع النوبات القلبية تبعث الأمل في نفوس المرضى

النوبات القلبية
النوبات القلبية

ابتكر علماء طريقة بسيطة لتقييم مرونة الأوعية الدموية للمرضى بما يساهم في منع النوبات القلبية وهذا المؤشر مهم لتشخيص أمراض القلب.
 

txt

طب الأزهر يمنح الطبيب عبد القادر فرج نويصر الدكتوراة في أمراض النساء والتوليد

txt

انعقاد المؤتمر الدولي السنوي لقسم أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس


وأفادت دراسة جديدة نشرت نتائجها بمجلة «الهندسة الطبية الحيوية» بأن باحثين متخصصين بجامعة كوروليوف القومية للبحوث العلمية بسامارا الروسية، أنه كلما كانت جدران الأوعية الدموية أكثر صلابة كان الإنسان أكثر حساسية لارتفاع الضغط وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

 

من أجل ذلك، ابتكر باحثو الدراسة طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية تعتمد على تحليل الاختلافات بضربات قلب المريض ونبضه.

وللمزيد من التوضيح، قال الدكتور ألكسندر فيدوتوف الأستاذ المساعد بقسم الليزر وأنظمة الاكنولوجيا الحيوية بالجامعة «يمكن أن تؤدي التقلبات الدورية في ضغط الدم الناجمة عن ما يسمى بموجات ماير إلى تغيرات في مرونة الأوعية الدموية، ما يسبب تغيرا إضافيا بمعدل ضربات القلب». 

وأضاف «أن هذا الاختلاف هو علامة على قدرة جدران الأوعية الدموية على التمدد».

وكشف فيدوتوف أن الطريقة الجديدة أرخص من الطرق الآلية المعتمدة على أنظمة التشخيص بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية المستخدمة في الطب.

الأوعية الدموية امراض القلب علماء النوبات القلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

موضوعات متعلقة

حورية البحر.. عارضة أزياء هندية ترتدي حوض أسماك حية داخل الفستان.. فيديو

52 الف قطعة أثرية مسروقة..اليونيسكو تفتتح أول متحف افتراضي للحفاظ على التراث

اجراءات امنية مشددة..اسبانيا تعلن عن حدث نادر أثناء إطلاق صاروخ للفضاء

بق الفراش يهدد أولمبياد باريس..ماذا قالت الحكومة الفرنسية؟

السعودية تسعى للوصول إلى الفضاء..وشراكة جديدة لتحقيق الهدف

السعادة قرار.. جلسة تصوير لعروسين يفطران على عربة فول تشعل مواقع التواصل.. والمصور يروي تفاصيل ردود أفعال الناس عليهما| خاص

خبراء التعليم يتحدثون عن وضع المعلم وأهمية رسالته في مصر| خاص

إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية خارج كوكب الأرض

ترشيحاتنا

حماس تهدد إسرائيل: استهداف المنازل يقابله إنهاء حياة الأسرى المدنيين بالصوت والصورة

مدير شبكة المنظمات الفلسطينية: تدمير أكثر من 6000 منزل في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد التيار الإصلاحي الحر.. تفاصيل

جيش الاحتلال: لدينا مئات الأسرى ممن هاجموا المستوطنات.. وتم إنهاء عبور السياج

نفاق وخداع وكذب ودعم لإجرام الإحتلال ضد الفلسطينيين..مهاتير محمد يهاجم أمريكا

رئيس إسرائيل: لم نشهد وفيات كثيرة لليهود في يوم واحد منذ المحرقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

إطلالة جريئة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

فيديو

لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ