إصابة ضابط.. بيان عاجل من الجيش اللبناني بعد تعرضه لقصف إسرائيلي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، إصابة أحد ضابطه في القصف الإسرائيلي على المناطق الحدودية وسقوط قذائف هاون على مركز تابعه له.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوم بالصواريخ وقذائف الهاون على معسكرين تابعين للاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح المدفعية يرد على قصف مصدره أراضي لبنان.

وكان حزب الله اللبناني، قال اليوم الإثنين، إن أحد أعضائه قتل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح حزب الله اللبناني، أنه “سيرد على القصف الذي تعرضت له المنطقة وفقا لقواعد الردع التي فرضها”.