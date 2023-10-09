استجابة لمبادرة الحكومة.. إحدى الشركات تخفض أسعار منتجاتها من الأجبان البيضاء

تماشيًا مع توجهات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وانطلاقًا من حرصها على توفير أفضل المنتجات بأنسب الأسعار، أعلنت إحدى شركات المنتجات الغذائية عن اتجاهها لخفض أسعار جميع منتجاتها من الأجبان البيضاء.

مبادرة خفض أسعار السلع

جاء ذلك تفعيلاً لقرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد اجتماعه اليوم مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء إلى جانب مشاركة الشركة وعدد من شركات القطاع الخاص التي تقدم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.



أكد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة على أهمية اتخاذ مثل تلك الخطوة من جانب الحكومة لاسيما في الوقت الحالي مع ارتفاع حجم الإقبال على السلع الأساسية خلال موسم الدراسة، مشددًا على أهمية مثل تلك الخطوات الفاعلة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



أسعار السلع

وعبر عن اتخاذ الشركة كافة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ كامل توجيهات الحكومة على أن يتم إيضاح أسعار السلع التابعة للشركة من الأجبان البيضاء ونشرها بشكل واضح على العبوة لضمان الالتزام بقرار الحكومة ودعم المواطنين من عملائها.



وأعلنت الحكومة اليوم عن تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ في تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، وهذه السلع هي: «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز».