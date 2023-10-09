عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استجابة لمبادرة الحكومة.. إحدى الشركات تخفض أسعار منتجاتها من الأجبان البيضاء

أجبان
أجبان

تماشيًا مع توجهات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وانطلاقًا من حرصها على توفير أفضل المنتجات بأنسب الأسعار، أعلنت إحدى شركات المنتجات الغذائية عن اتجاهها لخفض أسعار جميع منتجاتها من الأجبان البيضاء.

 

مبادرة خفض أسعار السلع 

جاء ذلك تفعيلاً لقرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد اجتماعه اليوم مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء إلى جانب مشاركة الشركة وعدد من شركات القطاع الخاص التي تقدم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين. 
 

أكد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة على أهمية اتخاذ مثل تلك الخطوة من جانب الحكومة لاسيما في الوقت الحالي مع ارتفاع حجم الإقبال على السلع الأساسية خلال موسم الدراسة، مشددًا على أهمية مثل تلك الخطوات الفاعلة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

الزيت والسكر.. الغرف التجارية تكشف أسعار المنتجات في مبادرة خفض الأسعار.. فيديو

هذه السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار يوم السبت.. انفوجراف


 أسعار السلع

وعبر عن اتخاذ الشركة كافة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ كامل توجيهات الحكومة على أن يتم إيضاح أسعار السلع التابعة للشركة من الأجبان البيضاء ونشرها بشكل واضح على العبوة لضمان الالتزام بقرار الحكومة ودعم المواطنين من عملائها. 
 

وأعلنت الحكومة اليوم عن تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ في تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، وهذه السلع هي: «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز».

أسعار مخفضة الاجبان التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الجبن السلع الأساسية السلع الغذائية مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

التدخل الفوري.. نداء عاجل من الرئيس الفلسطيني لـ الأمم المتحدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

بالصواريخ والهاون..حزب الله يقصف معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

شعبة الدخان تطالب بوجود جهاز المنافسة في مناقشات تعديل الضرائب على السجائر

توافق الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع خلال أيام| تفاصيل

جمعية رجال الأعمال: تعليق الجمارك على مستلزمات الإنتاج 6 أشهر خطوة جيدة

حازم المنوفي: الشركات المنتجة للمواد الغذائية بدأت تخفيض الأسعار

متى بشاي: السلع المخفضة لها مردود إيجابي على ميزانية المواطن البسيط

الغرف التجارية تتعهد بمتابعة المعروض من السلع والتواصل مع الموردين والمنتجين لتوفيرها

ترشيحاتنا

خمسون عامًا على حرب أكتوبر..أكثر من 600 مليار جنيه لتنمية سيناء

هيمشي وهيتحاكم| إبراهيم عيسى: نتنياهو يزيد الحرب ويجعلها مدمرة من أجل الحكم

شكرا.. رد عمرو موسى لاحتمالية دور إيران في الهجوم الفلسطيني ضد إسرائيل

بجهود أبنائها.. مدبولي: مصر حققت إنجازا طبيا بالقضاء على فيروس "سي"

موسيماني: هذه أسباب رحيلي عن الأهلي.. ولا يوجد صبر في النادي

عقوبة رادعة تنتظر المتهمين بتزوير توكيلات لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ