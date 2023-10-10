أخبار السيارات| سعر أغلى BMW رياضية.. فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في أقوى تعديل

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية "رينو"، الكثير من الطرازات داخل السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك، واصدارات الكروس اوفر، والسيارات الرياضية التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، ومن بين الاصدارات المطروحة في النسخة داستر 2023، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري.

كشفت كينج لونج عبر صفحتها الرسمية عن تخفيضات بقيمة 30 ألف جنيه، تتضمن أسعار "ميكروباص" كينج لونج المطروح داخل مبادرة الاحلال في مصر، وتعد هذه الخطوة أول تخفيض على اسعار المركبات منذ فترة طويلة، وتقدم هذه المبادرة باقة من الطرازات المتنوعة والتي يتم طرحها بأسعار مناسبة مقارنة بالاسعار الرسمية خارج المبادرة.

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات، التي تحمل علامات تجارية للصانع الكوري الجنوبي، حيث اكتسبت شعبية كبيرة محلياً نسبة إلى سمعتها الطيبة، وذلك من ناحية الاعتمادية وقلة الاعطال، بالاضافة إلى تنوع الاصدارات والتجهيزات وخطط الاسعار ايضا.

تمكنت شركة ام جي من تحقيق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، لما تقدمه من اصدارات متنوعة، سواء كانت من ناحية التصميم الخارجي أو التجهيزات، أومن خلال خطط الأسعار والفئات المطروحة.

تتربع السيارة X7 على قائمة السيارات الاغلى سعرًا والتي تقدمها BMW داخل السوق المصري، وذلك من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الفاخرة، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة من التجهيزات مع حزمة من وسائل التحكم والرفاهية، إلى جانب القدرات الفنية القوية.

تقدم شركة فورد باقة من الطرازات القوية والمختلفة طوال تاريخها العريق والممتد، ومن بين هذه الطرازات النسخة برونكو الشهيرة، والتي استطاعت ان تخطف انظار شركة Apocalypse Manufacturingالمتخصصة في مجال تعديل السيارات.