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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار 5 سيارات كورية "زيرو" بالسوق المصري .. منها سيراتو وتوسان

اسعار 5 سيارات كورية
اسعار 5 سيارات كورية "زيرو" بالسوق المصري

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات، التي تحمل علامات تجارية للصانع الكوري الجنوبي، حيث اكتسبت شعبية كبيرة محلياً نسبة إلى سمعتها الطيبة، وذلك من ناحية الاعتمادية وقلة الاعطال، بالاضافة إلى تنوع الاصدارات والتجهيزات وخطط الاسعار ايضا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار 5 سيارات كورية "زيرو" بالسوق المصري

 اسعار 5 سيارات كورية "زيرو" بالسوق المصري

1 - هيونداي النترا HD

 

يبلغ السعر الرسمي للفئة الاولى هيونداي النترا HD 2024 نحو 710 الف جنيه، و720 الف جنيه للفئة الثانية، بينما يتراوح سعر الفئة الثالثة والرابعة بين 735 الف و745 الف جنيه، وتستخدم السيارة محرك 1600 سي سي، بقوة 121 حصان، و1456 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي النقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.3 ثانية.

 اسعار 5 سيارات كورية "زيرو" بالسوق المصري

2 - كيا جراند سيراتو 

 

تبدأ اسعار السيارة كيا جراند سيراتو 2024 من 1,119,900 جنيه للفئة الاولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 1,179,900 جنيه، و 1,239,900 جنيه للفئة الثالثة، وتعتمد السيارة على محرك 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، و155 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات سداسي النقلات "أوتوماتيكي"، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100كم/س في مدة تستغرق 11.6 ثانية.

 اسعار 5 سيارات كورية "زيرو" بالسوق المصري

3 - هيونداي توسان 

 

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان 2022 من 1,040,000 جنيه حتى 1,365,000 جنيه، وتستخدم السيارة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات، مع محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 180 حصان، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدة زمنية تستغرق 9 ثواني للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 اسعار 5 سيارات كورية "زيرو" بالسوق المصري

 4 - كيا اكسيد 

 

تقدم الفئة الاولى من السيارة بسعر 1,149,900 جنيه لموديلات 2024، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 1,219,900 جنيه، و 1,289,900 جنيه للفئة الثالثة كاملة التجهيزات، وتعتمد جميع الفئات على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 160 حصان، و253 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك 7 غيار، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

 اسعار 5 سيارات كورية "زيرو" بالسوق المصري

5 - سانج يونج XLV

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سانج يونج XLV موديل 2023 نحو 790 الف جنيه للفئة الاولى، و860 الف جنيه لسعر الفئة الثانية، بينما تقدم السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 128 حصانا، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 6 سرعات اوتوماتيكي الاداء مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

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