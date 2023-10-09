سعر رينو داستر موديل 2023 في مصر .. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية "رينو"، الكثير من الطرازات داخل السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك، واصدارات الكروس اوفر، والسيارات الرياضية التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، ومن بين الاصدارات المطروحة في النسخة داستر 2023، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري.

رينو داستر موديل 2023

حيث تتميز السيارة بارتفاعها المناسب والذي يصل إلى 1693 مم، و210 مم لارتفاع الخلوص الارضي، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة تتسع لـ 5 مقاعد، وحقيبة تخزين سعة 445 لتر قابلة للزيادة عند طي المقاعد الخلفية، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2674 مم، ويصل الطول الكلي للسيارة إلى 4341 مم، و1804 مم للعرض.

رينو داستر موديل 2023

وتأتي السيارة رينو داستر موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 CC، يستطيع أنيولد قوة اجمالية قدرها 115 حصان، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى إلى 172 كم/س، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12 ثانية.

رينو داستر موديل 2023

تضم السيارة رينو داستر 2023 زجاج كهربائي أمامي وخلفي، عجلة قيادة باور، قفل مركزي، ريموت للتحكم، مكيف هواء، نظام ترفيهي وصوتي، مع حساسات ركن، وتجهيزات اخرى تتضمن شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، كاميرا خلفية، بالاضافة إلى باقة من وسائل الحماية والتي تتضمن منظومة المكابح ABS و EBD و ESP، ووسائد هوائية AIRBAGS.

رينو داستر موديل 2023

اسعار رينو داستر موديل 2023 الرسمية في مصر

فئة H1 موديل 2023 أوتوماتيك بسعر 880 الف جنيه.

فئة H3 موديل 2023 أوتوماتيك بسعر 950 الف جنيه.