مخاوف في البنتاجون من فتح حزب الله جبهة ثانية شمال إسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الإثنين، إنها قلقة من أن يفتح حزب الله اللبناني جبهة ثانية شمال إسرائيل.

وأضافت أنها “قلقة من أن يتخذ حزب الله اللبناني القرار الخطأ ويفتح جبهة ثانية شمال إسرائيل”.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوم بالصواريخ وقذائف الهاون على معسكرين تابعين للاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر رفيع المستوى في حكومة الاحتلال، إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المصدر، إن “حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل بدفع من إيران”.

ولم تحدد حكومة الاحتلال المدة التي ستستغرقها الاشتباكات، لكن المصدر الرفيع يقول إنها ستستمر لعدة أيام، وربما عدة أسابيع، وربما أطول من ذلك.

وكان حزب الله اللبناني، قال اليوم الإثنين، إن أحد أعضائه قتل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح حزب الله، أنه “سيرد على القصف الذي تعرضت له المنطقة وفقا لقواعد الردع التي فرضها”.