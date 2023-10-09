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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب القصف الإسرائيلي.. "الأونروا" تعلن وقف توزيع المساعدات الغذائية لنصف مليون فلسطيني بغزة

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الاثنين، توقف توزيع المساعدات الغذائية لنصف مليون شخص في قطاع غزة بعد إغلاق 14 مركزا للتوزيع نتيجة القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت “الأونروا”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تابعة للوكالة تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة.

وقال الحساب الرسمي للأمم المتحدة على منصة "إكس"، إن  مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في غزة أصيبت إصابة مباشرة.

وأضاف الحساب، أن الأونروا تأوي أكثر من 70 ألف نازح في 64 مدرسة من مدارسها.

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وحسب الأونروا، من المرجح أن تزداد أعداد النازحين مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية من قبل قوات الاحتلال بما في ذلك على المناطق المدنية.

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