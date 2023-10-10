أحمد كريمة: جريمة التزوير مقترنة بعبادة الأوثان.. فيديو

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، نظرة الإسلام لمن يقوم بتزوير الأوراق الرسمية مثل تزوير توكيلات الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال احمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" إن استقرأت القرآن الكريم كله لن تجد جريمة مقترنة بجريمة الأوثان إلا التزوير ".

وأضاف أحمد كريمة :" عندما نحلل آيات القرآن الكريم نجد أن جريمة التزوير مقترنة بعبادة الأوثان ".

وأكمل احمد كريمة :" عبادة الأوثان رجس واقترن بها القول الزور والتزوير"، مضيفا:" لا توجد جريمة مقترنة بعبادة الاوثان إلا التزوير ".

ولفت أحمد كريمة :" النبي محمد تحدث عن الكبائر ومنها الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وكرر قول الزور أكثر من مرة ".