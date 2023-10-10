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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

70 غرزة.. خناقة بين أطفال انتهت بشيوع البلطجة في القناطر| فيديو وصور

صدى البلد

استغاث مواطن يدعى أشرف حلمي، من مركز القناطر الخيرية، من بلطجة جيران له بسبب مشادات بين أطفال كل منهم.

وذكر آنه تم التعدي عليه بالضرب المبرح واستخدام الأسلحة الحادة، وتسببوا في عاهات مستديمة له ولزوجته وأبنه. 

وأشار أنها ليست المرة الأولى في تهديده وممارسة البلطجة عليه، بل المرة الخامسة، والسبب كله يتلخص في لعب بين الأطفال وبعضهم.

وأعرب أنه أصيب في ذراعه اليمين بجرح عميق تطلب ٧٠ غرزة، والآخر شرائح ومسامير، بخلاف تورم في الدماغ، وكدمات وغرز برجله، وزوجته لم تسلم من البلطجة اثناء الدفاع عنه بل تلقت هي الأخرى ٢٥ غرزه برأسها، وكسر في عظام الفك. 

وناشد المسئولين بالتدخل واجراء اللازم مع هؤلاء البلطجية، والنظر في المحضر المقدم اتجاههم برقم ٢٦٨٣٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح القناطر. 

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