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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن زايد ومستشار النمسا: الوضع في المنطقة يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي

محمد بن زايد
محمد بن زايد

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع كارل نيهامر مستشار النمسا، خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار النمساوي، بحثا سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، ودفعه إلى الأمام؛ في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما تناول رئيس دولة الإمارات والمستشار النمساوي، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على المستوى الإنساني، مشددان على ضرورة وقف التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛ لحماية أرواح جميع المدنيين.

وأكد الجانبان، أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي؛ لاحتواء الموقف، والعمل الجاد على دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل، الذي يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

الامارات العربيه المتحده الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المستشار النمساوي

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